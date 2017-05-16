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    Седрик Каррассо - новости

    #16 | Вратарь
    Имя Седрик
    Фамилия Каррассо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 декабря 1981 (41 год)
    Рост 187
    Вес 82
    Стоимость:
    € 250
    тыс
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