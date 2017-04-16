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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Бордо
Нант - Бордо: обзор матча 16 апреля 2017
Нант
16.04.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
65'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Бордо
87'
Замена
Д. Ролан
️️️️
Ф. Камано
80'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
78'
Желтая карточка
М. Гайич
Замена
А. Арит
️️️️
П. Накулма
75'
65'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Ф. Камано
Замена
Ф. Пардо
️️️️
А. Качаниклич
63'
61'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Замена
А. Туре
️️️️
В. Ронжье
45'
37'
Желтая карточка
Н. Паллуа
34'
Замена
М. Гайич
️️️️
Д. Контенто
Желтая карточка
В. Ронжье
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Александер Качаниклич
ПП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Нант
1
Реми Риу
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
77
Амин Арит
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
4-3-1-2
1
Дюпе
6
Лима
26
Джиджи
34
Карлос
15
Дюбуа
21
Ронжье
30
Жилле
20
Качаниклич
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
4-3-2-1
16
Каррассо
20
Сабали
5
Левчук
5
Паллуа
26
Контенто
13
Санкаре
28
Тулалан
23
Вада
10
Малком
40
Камано
9
Лаборд
21
Ронжье
7
Туре
7
Туре
21
Ронжье
22
Накулма
77
Арит
77
Арит
22
Накулма
20
Качаниклич
27
Пардо
27
Пардо
20
Качаниклич
26
Контенто
22
Гайич
22
Гайич
26
Контенто
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
40
Камано
4
Ролан
4
Ролан
40
Камано
Остались в запасе
Нант
Бордо
1
Реми Риу
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Поль Бернардони
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Нант - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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