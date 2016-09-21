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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Бордо
Метц - Бордо: обзор матча 21 сентября 2016
Метц
21.09.2016, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Завершен
Бордо
36'
Малком
71'
Г. Лаборд
76'
И. Телин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Бордо
82'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Т. Туре
Замена
В. Тиль
️️️️
М. Эрдинг
82'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
И. Телин
74'
Замена
А. Траоре
️️️️
Малком
71'
ГОЛ! 0:2!
Г. Лаборд
Желтая карточка
Ф. Синьорино
69'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ф. Мойе
62'
Желтая карточка
С. Фалет
56'
36'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
И. Телин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
40
Жорж Манджек
АП
91
Флоран Мойе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Готье Эйн
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнес Каабуни
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
2-2-3-3
1
Дидийон
5
Фалет
20
Баллиу
5
Милан
24
Коад
40
Манджек
91
Мойе
7
Эйн
9
Эрдинг
13
Синьорино
7
Сарр
4-2-1-3
16
Каррассо
20
Сабали
5
Паллуа
5
Левчук
26
Контенто
22
Сертик
18
Плашил
10
Малком
9
Лаборд
14
Туре
92
Телин
9
Эрдинг
12
Тиль
12
Тиль
9
Эрдинг
91
Мойе
13
Диалло
13
Диалло
91
Мойе
14
Туре
40
Камано
40
Камано
14
Туре
10
Малком
7
Траоре
7
Траоре
10
Малком
Остались в запасе
Метц
Бордо
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
13
Юнес Каабуни
ЦП
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
Остались в запасе
13
Юнес Каабуни
ЦП
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Метц - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Сен-Симфорьен
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