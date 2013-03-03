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    Лусиано - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Лусиано Сикейра
    Фамилия де Оливейра
    Команда Мантова
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 24 1 4 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2013 1' -72' Рома (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    33'
    04.05.2013 59' -90' Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    28.04.2013 67' -90' Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    21.04.2013 80' -90' Сиена (Сиена) 0:1 Кьево (Верона)
    90'
    14.04.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Катания (Катания)
    07.04.2013 61' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Кьево (Верона)
    30.03.2013 63' -90' Кьево (Верона) 0:1 Милан (Милан)
    17.03.2013 83' -90' Пескара (Пескара) 0:2 Кьево (Верона)
    90'
    10.03.2013 57' -90' Кьево (Верона) 2:0 Наполи (Неаполь)
    03.03.2013 68' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кьево (Верона)
    24.02.2013 67' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Кьево (Верона)
    16.02.2013 67' -90' Кьево (Верона) 1:1 Палермо (Палермо)
    10.02.2013 70' -90' Интер (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    12.01.2013 65' -90' Болонья (Болонья) 4:0 Кьево (Верона)
    06.01.2013 1' -63' Кьево (Верона) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    25.11.2012 1' -43' Кьево (Верона) 0:0 Сиена (Сиена)
    21'
    18.11.2012 1' -78' Катания (Катания) 2:1 Кьево (Верона)
    70'
    11.11.2012 1' -72' Кьево (Верона) 2:2 Удинезе (Удине)
    69'
    03.11.2012 1' -55' Милан (Милан) 5:1 Кьево (Верона)
    18'
    31.10.2012 1' -84' Кьево (Верона) 2:0 Пескара (Пескара)
    75'
    28.10.2012 1' -55' Наполи (Неаполь) 1:0 Кьево (Верона)
    21.10.2012 1' -62' Кьево (Верона) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    17'
    16.09.2012 1' -90' Кьево (Верона) 1:3 Лацио (Рим)
    02.09.2012 1' -80' Парма (Парма) 2:0 Кьево (Верона)
    26.08.2012 1' -85' Кьево (Верона) 2:0 Болонья (Болонья)
    79'
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