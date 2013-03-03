Лусиано - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лусиано Сикейра
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Мантова
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1975 (47 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Имя
|Лусиано Сикейра
|Фамилия
|де Оливейра
|Команда
|Мантова
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1975 (47 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|24
|1
|4
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2013
|1' -72'
|Рома (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|33'
|04.05.2013
|59' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.04.2013
|67' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|21.04.2013
|80' -90'
|Сиена (Сиена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|90'
|14.04.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Катания (Катания)
|07.04.2013
|61' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Кьево (Верона)
|30.03.2013
|63' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Милан (Милан)
|17.03.2013
|83' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:2
|Кьево (Верона)
|90'
|10.03.2013
|57' -90'
|Кьево (Верона)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|03.03.2013
|68' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кьево (Верона)
|24.02.2013
|67' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.02.2013
|67' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|10.02.2013
|70' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|12.01.2013
|65' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Кьево (Верона)
|06.01.2013
|1' -63'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|25.11.2012
|1' -43'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Сиена (Сиена)
|21'
|18.11.2012
|1' -78'
|Катания (Катания)
|2:1
|Кьево (Верона)
|70'
|11.11.2012
|1' -72'
|Кьево (Верона)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|69'
|03.11.2012
|1' -55'
|Милан (Милан)
|5:1
|Кьево (Верона)
|18'
|31.10.2012
|1' -84'
|Кьево (Верона)
|2:0
|Пескара (Пескара)
|75'
|28.10.2012
|1' -55'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Кьево (Верона)
|21.10.2012
|1' -62'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|17'
|16.09.2012
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:3
|Лацио (Рим)
|02.09.2012
|1' -80'
|Парма (Парма)
|2:0
|Кьево (Верона)
|26.08.2012
|1' -85'
|Кьево (Верона)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|79'