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Лусиано
Статистика
Лусиано - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1975 (50)
#10 | Полузащитник
181 см | 77 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
24
1
4
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 1
07.05.2013
Кьево
1' - 72'
33'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 0
04.05.2013
Кальяри
59' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
28.04.2013
Дженоа
67' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
80' - 90'
90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 0
14.04.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
07.04.2013
Кьево
61' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
0 : 1
30.03.2013
Милан
63' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0 : 2
17.03.2013
Кьево
83' - 90'
90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
2 : 0
10.03.2013
Наполи
57' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2 : 1
03.03.2013
Кьево
68' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 0
24.02.2013
Кьево
67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
16.02.2013
Палермо
67' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 1
10.02.2013
Кьево
70' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
4 : 0
12.01.2013
Кьево
65' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
06.01.2013
Аталанта
1' - 63'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
1' - 43'
21'
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2 : 1
18.11.2012
Кьево
1' - 78'
70'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2012
Удинезе
1' - 72'
69'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
5 : 1
03.11.2012
Кьево
1' - 55'
18'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
1' - 84'
75'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
1 : 0
28.10.2012
Кьево
1' - 55'
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 1
21.10.2012
Фиорентина
1' - 62'
17'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
1 : 3
16.09.2012
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 0
02.09.2012
Кьево
1' - 80'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
1' - 85'
79'
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