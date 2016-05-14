Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гиорги Гарич - статистика

Завершил карьеру
8 марта 1984 (42), Сомбатхей
#13 | Защитник
183 см | 75 кг
Австрия | Венгрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
21
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0 : 2
14.05.2016
Боруссия М
1' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
1 : 2
07.05.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Дармштадт
1 : 2
30.04.2016
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
4 : 1
23.04.2016
Дармштадт
79' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
2 : 0
16.04.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 2
09.04.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Дармштадт
2 : 2
02.04.2016
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1 : 1
19.03.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
3 : 1
20.02.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
1 : 2
13.02.2016
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
0 : 2
30.01.2016
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.01.2016
Дармштадт
1' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 2
20.12.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
0 : 4
12.12.2015
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0 : 0
27.11.2015
Кельн
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 1
22.11.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
1 : 1
07.11.2015
Гамбург
1' - 90'
56'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 0
01.11.2015
Дармштадт
1' - 90'
68'
61'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
0 : 1
24.10.2015
Вольфсбург
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
0 : 2
17.10.2015
Дармштадт
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
2 : 3
02.10.2015
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 2
27.09.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2 : 1
22.09.2015
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
0 : 3
19.09.2015
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 1
12.09.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
29.08.2015
Хоффенхайм
1' - 90'
62'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1 : 1
22.08.2015
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2 : 2
15.08.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Главные новости
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
31
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
2
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
4
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
4
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
4
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
5
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
5
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+