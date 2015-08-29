Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Хоффенхайм
Дармштадт - Хоффенхайм: обзор матча 29 августа 2015
Дармштадт
29.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Хоффенхайм
Замена
С. Вагнер
️️️️
Д. Штро-Энгель
87'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
П. Нимайер
83'
76'
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Ут
Замена
Я. Розенталь
️️️️
М. Зайлер
76'
68'
Замена
С. Руди
️️️️
П. Швеглер
67'
Замена
Д. Шмид
️️️️
С. Цубер
Желтая карточка
Г. Гарич
62'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
54'
25'
Желтая карточка
М. Ут
Желтая карточка
П. Нимайер
25'
14'
Желтая карточка
С. Цубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Дармштадт
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-4-2
26
Матениа
32
Холланд
5
Калдирола
4
Сулу
13
Гарич
34
Рауш
20
Хеллер
8
Гондорф
18
Нимайер
9
Штро-Энгель
7
Зайлер
4-3-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
5
Шер
27
Швеглер
8
Полански
7
Цубер
22
Кураньи
13
Ут
31
Фолланд
18
Нимайер
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
18
Нимайер
7
Зайлер
10
Розенталь
10
Розенталь
7
Зайлер
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
7
Цубер
7
Шмид
7
Шмид
7
Цубер
27
Швеглер
13
Руди
13
Руди
27
Швеглер
13
Ут
11
Варгас
11
Варгас
13
Ут
Остались в запасе
Дармштадт
Хоффенхайм
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Дармштадт - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+