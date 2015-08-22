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Шальке-04 - Дармштадт
Шальке-04 - Дармштадт: обзор матча 22 августа 2015
Шальке-04
22.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Дармштадт
47'
Ю. Дракслер
9'
К. Рауш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Дармштадт
90'
+4
Желтая карточка
С. Вагнер
87'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
83'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Д. Штро-Энгель
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Хегер
80'
Замена
М. Майер
️️️️
Ф. Ди Санто
73'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
68'
52'
Желтая карточка
М. Зайлер
50'
Замена
М. Зайлер
️️️️
М. Вранчич
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Ф. Ди Санто
47'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Рауш
Пас отдал
Д. Штро-Энгель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Дармштадт
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
7
Марко Зайлер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
3
Аого
6
Хегер
33
Нойштедтер
30
Гайс
7
Дракслер
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
4-5-1
26
Матениа
13
Гарич
5
Калдирола
4
Сулу
32
Холланд
18
Нимайер
8
Вранчич
8
Гондорф
20
Хеллер
34
Рауш
9
Штро-Энгель
9
Ди Санто
7
Майер
7
Майер
9
Ди Санто
6
Хегер
10
Сане
10
Сане
6
Хегер
8
Вранчич
7
Зайлер
7
Зайлер
8
Вранчич
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
9
Штро-Энгель
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Штро-Энгель
Остались в запасе
Шальке-04
Дармштадт
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Остались в запасе
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Шальке-04 - Дармштадт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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