Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ненад Джорджевич - статистика

Завершил карьеру
7 августа 1979 (47)
#79 | Защитник
183 см | 76 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
29
2
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Крылья Советов
1 : 0
26.11.2011
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Ахмат
0 : 0
19.11.2011
Крылья Советов
1' - 90'
65'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
3 : 1
05.11.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
22.10.2011
Крылья Советов
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
0 : 0
15.10.2011
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 0
01.10.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.09.2011
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
3 : 0
18.09.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2 : 0
11.09.2011
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
1 : 0
28.08.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
2 : 5
20.08.2011
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
1 : 2
14.08.2011
Крылья Советов
1' - 90'
36'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
0 : 0
07.08.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
1 : 1
01.08.2011
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
25.07.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 2
26.06.2011
Спартак-Нальчик
1' - 90'
88'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0 : 3
22.06.2011
Анжи
1' - 90'
79'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
2 : 0
18.06.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Волга
2 : 0
10.06.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
0 : 3
25.05.2011
ЦСКА
1' - 90'
83'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
21.05.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
0 : 1
15.05.2011
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Томь
1 : 1
07.05.2011
Крылья Советов
1' - 90'
10'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
01.05.2011
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
3 : 0
24.04.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
0 : 0
16.04.2011
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 0
09.04.2011
Локомотив
1' - 90'
86'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
02.04.2011
Крылья Советов
1' - 90'
62'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
12.03.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
1
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
3
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
2
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
18
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+