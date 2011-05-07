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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 07 мая 2011
Томь
07.05.2011, суббота, 11:45
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
60'
Д. Йокич
88'
С. Кузнецов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
ГОЛ! 1:1!
С. Кузнецов
Пас отдал
О. Самсонов
Замена
К. Ковальчук
️️️️
П. Голышев
Замена
В. Хатаженков
️️️️
И. Гультяев
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 1:0!
Д. Йокич
Пас отдал
Р. Сабитов
Желтая карточка
Н. Печник
Замена
Н. Печник
️️️️
В. Приёмов
Замена
Н. Баженов
️️️️
В. Строев
10'
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
26
Виктор Строев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛП
28
Ян Тигорев
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
(К)
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Томь
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
11
Нейц Печник
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
26
Строев
37
Йокич
34
Сабитов
35
Гультяев
55
Скобляков
28
Тигорев
55
Ким Нам Иль
32
Баляйкин
99
Канунников
72
Голышев
3-1-5-1
23
М'Боли
79
Джорджевич
12
Пономаренко
3
Молош
15
Цаллагов
36
Самсонов
10
Кузнецов
23
Соснин
8
Бобер
80
Приёмов
99
Савин
35
Гультяев
7
Хатаженков
7
Хатаженков
35
Гультяев
72
Голышев
8
Ковальчук
8
Ковальчук
72
Голышев
26
Строев
32
Баженов
32
Баженов
26
Строев
8
Бобер
4
Елисеев
4
Елисеев
8
Бобер
80
Приёмов
11
Печник
11
Печник
80
Приёмов
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Томь - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
А. Воронцов (Ярославль)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург).
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:25 (прямая)
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