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Крылья Советов - Локомотив
Крылья Советов - Локомотив: обзор матча 09 апреля 2011
Крылья Советов
09.04.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
86'
Н. Джорджевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Локомотив
+2
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 1:0!
Н. Джорджевич
Замена
Х. Карлос Эскобар
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Д. Сычев
Замена
Б. Абдулфаттах
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
В. Приёмов
20'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
36
Олег Самсонов
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПВ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
АП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
3-1-3-2-1
23
М'Боли
3
Молош
0
Таранов
79
Джорджевич
15
Цаллагов
36
Самсонов
80
Приёмов
23
Соснин
42
Кириллов
10
Кузнецов
11
Печник
3-2-2-1-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Дюрица
90
Бурлак
49
Шишкин
55
Янбаев
88
Глушаков
6
Торбинский
10
Лоськов
0
Сычев
11
Майкон
36
Самсонов
5
Абдулфаттах
5
Абдулфаттах
36
Самсонов
42
Кириллов
88
Эскобар
88
Эскобар
42
Кириллов
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
10
Лоськов
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Лоськов
0
Сычев
24
Фалл
24
Фалл
0
Сычев
Остались в запасе
Крылья Советов
Локомотив
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
99
Евгений Савин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
И. Зарипов (Ленинградская область)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 13:40 (прямая)
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