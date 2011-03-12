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Спартак-Нальчик - Крылья Советов
Спартак-Нальчик - Крылья Советов: обзор матча 12 марта 2011
Спартак-Нальчик
12.03.2011, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
90'
Леандро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Крылья Советов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Леандро
Желтая карточка
И. Таранов
Замена
И. Портнягин
️️️️
Б. Милич
Желтая карточка
М. Джудович
Замена
Леандро
️️️️
А. Щаницин
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
М. Йованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
56
Даниил Гриднев
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
12
Сергей Пономаренко
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Нейц Печник
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-3-1-2
30
Отто
4
Йованович
20
Джудович
4
Овсиенко
71
Багаев
5
Пилипчук
14
Захирович
11
Концедалов
13
Щаницин
21
Милич
56
Гриднев
3-1-4-2
23
М'Боли
0
Таранов
79
Джорджевич
3
Молош
15
Цаллагов
36
Самсонов
23
Соснин
12
Пономаренко
10
Кузнецов
11
Печник
80
Приёмов
13
Щаницин
31
Леандро
31
Леандро
13
Щаницин
21
Милич
97
Портнягин
97
Портнягин
21
Милич
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Крылья Советов
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Волков (оба – Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:10 (прямая)
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