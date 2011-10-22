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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: обзор матча 22 октября 2011
Кубань (ЛФЛ)
22.10.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
49'
С. Давыдов
41'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
+1
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Замена
М. Уренья
️️️️
М. Нэ
Замена
А. Фидлер
️️️️
Г. Букур
Замена
А. Соснин
️️️️
О. Короман
Замена
Р. Григорян
️️️️
В. Приёмов
Замена
Стив
️️️️
С. Пономаренко
Желтая карточка
С. Пономаренко
ГОЛ! 1:1!
С. Давыдов
Пас отдал
Д. Варга
Замена
М. Комков
️️️️
В. Кулик
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
(К)
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
40
Дачиан Варга
ПП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ОП
33
Огнен Короман
ЦП
80
Владимир Приёмов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
5
Лоло
5
Армаш
26
Зелао
34
Козлов
8
Тлисов
16
Нэ
11
Букур
55
Кулик
40
Варга
10
Давыдов
4-2-2-1-1
16
Веремко
98
Петров
0
Таранов
79
Джорджевич
12
Пономаренко
15
Цаллагов
84
Воробьев
80
Приёмов
33
Короман
91
Яковлев
12
Корниленко
11
Букур
10
Фидлер
10
Фидлер
11
Букур
55
Кулик
10
Комков
10
Комков
55
Кулик
16
Нэ
11
Уренья
11
Уренья
16
Нэ
12
Пономаренко
83
Стив
83
Стив
12
Пономаренко
80
Приёмов
28
Григорян
28
Григорян
80
Приёмов
33
Короман
23
Соснин
23
Соснин
33
Короман
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Виктор Кулагин (Москва).
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) 11:10 (воскресенье, 23 октября)
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