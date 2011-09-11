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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 11 сентября 2011
Крылья Советов
11.09.2011, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Томь
11'
С. Корниленко
45+1'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Желтая карточка
С. Скобляков
Замена
В. Строев
️️️️
Р. Сабитов
Травма
Р. Сабитов
Замена
А. Соснин
️️️️
Д. Макриев
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
М. Канунников
️️️️
С. Сосновский
Травма
Д. Макриев
Замена
Е. Стариков
️️️️
К. Погребняк
ГОЛ! 2:0!
П. Яковлев
Пас отдал
А. Бобер
+1
Желтая карточка
С. Сосновский
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
П. Яковлев
11'
Желтая карточка
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
25
Алексей Концедалов
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Антон Бобер
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
83
Александр Харитонов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
33
Валерий Климов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Веремко
25
Концедалов
79
Джорджевич
12
Пономаренко
98
Петров
15
Цаллагов
84
Воробьев
8
Бобер
91
Яковлев
11
Макриев
12
Корниленко
3-4-2
30
Песьяков
35
Гультяев
3
Сосновский
55
Нахушев
7
Бояринцев
34
Сабитов
83
Харитонов
55
Скобляков
9
Погребняк
72
Голышев
11
Макриев
23
Соснин
23
Соснин
11
Макриев
34
Сабитов
26
Строев
26
Строев
34
Сабитов
3
Сосновский
99
Канунников
99
Канунников
3
Сосновский
9
Погребняк
87
Стариков
87
Стариков
9
Погребняк
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
32
Никита Баженов
ПП
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
32
Никита Баженов
ПП
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Томь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:00 (прямая)
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