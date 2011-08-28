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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 28 августа 2011
Рубин
28.08.2011, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
36'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
Желтая карточка
С. Пономаренко
Замена
П. Быстров
️️️️
И. Лебеденко
Замена
О. Мартинс
️️️️
В. Дядюн
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Касаев
Замена
В. Приёмов
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
Р. Григорян
Замена
Д. Макриев
️️️️
А. Соснин
ГОЛ! 1:0!
В. Дядюн
Пас отдал
А. Касаев
Желтая карточка
А. Бобер
Желтая карточка
С. Кисляк
20'
Желтая карточка
И. Таранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Антон Бобер
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Огнен Короман
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
4
Кверквелия
76
Шаронов
17
Калешин
15
Кисляк
5
Немов
10
Натхо
16
Нобоа
11
Касаев
10
Лебеденко
17
Дядюн
4-1-2-2-1
16
Веремко
98
Петров
79
Джорджевич
0
Таранов
12
Пономаренко
15
Цаллагов
84
Воробьев
23
Соснин
8
Бобер
28
Григорян
12
Корниленко
10
Лебеденко
0
Быстров
0
Быстров
10
Лебеденко
11
Касаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Касаев
17
Дядюн
9
Мартинс
9
Мартинс
17
Дядюн
28
Григорян
80
Приёмов
80
Приёмов
28
Григорян
23
Соснин
11
Макриев
11
Макриев
23
Соснин
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Огнен Короман
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Огнен Короман
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:30 (прямая)
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