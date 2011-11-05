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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Крылья Советов
Анжи - Крылья Советов: обзор матча 05 ноября 2011
Анжи
05.11.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
56'
С. Это'О
64'
Ш. Лахиялов
68'
С. Это'О (П)
55'
Р. Воробьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Крылья Советов
Замена
Я. Голенда
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
Б. Джуджак
️️️️
К. Агаларов
Замена
В. Приёмов
️️️️
П. Яковлев
Замена
А. Концедалов
️️️️
С. Петров
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Это'О
Красная карточка
И. Таранов
ГОЛ! 2:1!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
Ю. Жирков
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Иванов
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Ю. Жирков
ГОЛ! 0:1!
Р. Воробьев
Замена
А. Соснин
️️️️
О. Короман
Желтая карточка
О. Короман
Желтая карточка
О. Ахмедов
20'
17'
Желтая карточка
П. Яковлев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
10
Балаж Джуджак
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
30
Карлос
7
Агаларов
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Жирков
13
Лахиялов
88
Иванов
9
Это'О
4-1-3-1-1
16
Веремко
98
Петров
79
Джорджевич
0
Таранов
83
Стив
15
Цаллагов
8
Бобер
33
Короман
84
Воробьев
91
Яковлев
12
Корниленко
7
Агаларов
10
Джуджак
10
Джуджак
7
Агаларов
88
Иванов
89
Прудников
89
Прудников
88
Иванов
9
Это'О
16
Голенда
16
Голенда
9
Это'О
98
Петров
25
Концедалов
25
Концедалов
98
Петров
33
Короман
23
Соснин
23
Соснин
33
Короман
91
Яковлев
80
Приёмов
80
Приёмов
91
Яковлев
Остались в запасе
Анжи
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Анжи - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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