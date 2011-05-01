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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Рубин
Крылья Советов - Рубин: обзор матча 01 мая 2011
Крылья Советов
01.05.2011, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
8'
О. Самсонов
64'
Е. Савин
6'
К. Нобоа (П)
57'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Рубин
Замена
А. Медведев
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
П. Немов
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
С. Пономаренко
Замена
П. Быстров
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Бобер
Травма
Н. Печник
ГОЛ! 2:2!
Е. Савин
Желтая карточка
О. Самсонов
Замена
Н. Печник
️️️️
Ю. Кириллов
ГОЛ! 1:2!
В. Дядюн
Пас отдал
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:1!
О. Самсонов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Нобоа
Желтая карточка
Д. Молош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
8
Антон Бобер
(К)
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
11
Нейц Печник
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
3-1-5-1
23
М'Боли
3
Молош
12
Пономаренко
79
Джорджевич
15
Цаллагов
8
Бобер
23
Соснин
42
Кириллов
10
Кузнецов
36
Самсонов
99
Савин
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
61
Карадениз
7
Рязанцев
10
Натхо
16
Нобоа
17
Дядюн
10
Лебеденко
42
Кириллов
11
Печник
11
Печник
42
Кириллов
7
Рязанцев
5
Немов
5
Немов
7
Рязанцев
10
Натхо
0
Быстров
0
Быстров
10
Натхо
61
Карадениз
13
Медведев
13
Медведев
61
Карадениз
Остались в запасе
Крылья Советов
Рубин
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Крылья Советов - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А.Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 18:40 (прямая)
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