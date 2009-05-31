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Риккардо Коломбо
Статистика
Риккардо Коломбо - статистика
Завершил карьеру
1 декабря 1982 (43)
#32 | Защитник
183 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 2
31.05.2009
Торино
1' - 85'
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 3
24.05.2009
Дженоа
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1 : 2
17.05.2009
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 1
10.05.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1 : 0
03.05.2009
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1 : 0
26.04.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
5 : 1
19.04.2009
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1 : 0
05.04.2009
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 3
22.03.2009
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 0
15.03.2009
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 1
07.03.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 0
01.03.2009
Торино
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 1
14.02.2009
Торино
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
08.02.2009
Кьево
70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1 : 1
01.02.2009
Торино
37' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0 : 0
28.01.2009
Реджо-ди-Калабрия
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
3 : 3
25.01.2009
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 1
18.01.2009
Рома
24' - 90'
0'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
3 : 0
10.01.2009
Торино
61' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
5 : 2
13.12.2008
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 4
07.12.2008
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сиена
1 : 0
30.11.2008
Торино
1' - 90'
16'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 2
23.11.2008
Милан
1' - 90'
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