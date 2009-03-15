Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Риккардо Коломбо - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Риккардо
    Фамилия Коломбо
    Команда Реджо-ди-Калабрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 7 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -85' Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    24.05.2009 1' -90' Торино (Турин) 2:3 Дженоа (Генуя)
    66'
    17.05.2009 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:2 Торино (Турин)
    10.05.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    03.05.2009 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
    26.04.2009 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Сиена (Сиена)
    19.04.2009 Был в запасе Милан (Милан) 5:1 Торино (Турин)
    05.04.2009 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Торино (Турин)
    22.03.2009 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Сампдория (Генуя)
    15.03.2009 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Торино (Турин)
    07.03.2009 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    01.03.2009 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:0 Торино (Турин)
    41'
    14.02.2009 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    25'
    08.02.2009 70' -90' Торино (Турин) 1:1 Кьево (Верона)
    01.02.2009 37' -90' Интер (Милан) 1:1 Торино (Турин)
    28.01.2009 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    25.01.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 3:3 Торино (Турин)
    18.01.2009 24' -90' Торино (Турин) 0:1 Рома (Рим)
    0'
    10.01.2009 61' -90' Дженоа (Генуя) 3:0 Торино (Турин)
    13.12.2008 1' -90' Болонья (Болонья) 5:2 Торино (Турин)
    07.12.2008 Был в запасе Торино (Турин) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    30.11.2008 1' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Торино (Турин)
    16'
    23.11.2008 1' -90' Торино (Турин) 2:2 Милан (Милан)
    16.11.2008 1' -90' Катания (Катания) 3:2 Торино (Турин)
    08.11.2008 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Палермо (Палермо)
    02.11.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:0 Торино (Турин)
    29.10.2008 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    25.10.2008 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Торино (Турин)
    19.10.2008 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    05.10.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Торино (Турин)
    28.09.2008 1' -90' Торино (Турин) 1:3 Лацио (Рим)
    24.09.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    21.09.2008 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Интер (Милан)
    14.09.2008 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 1:1 Торино (Турин)
    31.08.2008 1' -90' Торино (Турин) 3:0 Лечче (Лечче)
    • Читайте нас: 
    11