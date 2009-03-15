Риккардо Коломбо - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Коломбо
|Команда
|Реджо-ди-Калабрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Коломбо
|Команда
|Реджо-ди-Калабрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -85'
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|24.05.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|66'
|17.05.2009
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:2
|Торино (Турин)
|10.05.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|03.05.2009
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Торино (Турин)
|26.04.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Сиена (Сиена)
|19.04.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|5:1
|Торино (Турин)
|05.04.2009
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Торино (Турин)
|22.03.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Торино (Турин)
|07.03.2009
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|01.03.2009
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Торино (Турин)
|41'
|14.02.2009
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|25'
|08.02.2009
|70' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Кьево (Верона)
|01.02.2009
|37' -90'
|Интер (Милан)
|1:1
|Торино (Турин)
|28.01.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|3:3
|Торино (Турин)
|18.01.2009
|24' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Рома (Рим)
|0'
|10.01.2009
|61' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:0
|Торино (Турин)
|13.12.2008
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|5:2
|Торино (Турин)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|30.11.2008
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Торино (Турин)
|16'
|23.11.2008
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Милан (Милан)
|16.11.2008
|1' -90'
|Катания (Катания)
|3:2
|Торино (Турин)
|08.11.2008
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|02.11.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:0
|Торино (Турин)
|29.10.2008
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|25.10.2008
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Торино (Турин)
|19.10.2008
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Торино (Турин)
|28.09.2008
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:3
|Лацио (Рим)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|21.09.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Интер (Милан)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|1:1
|Торино (Турин)
|31.08.2008
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Лечче (Лечче)