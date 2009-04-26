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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сиена
Торино - Сиена: обзор матча 26 апреля 2009
Торино
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
10'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сиена
Замена
Н. Вентола
️️️️
Р. Стеллоне
Замена
А. Росси
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
А. Гасбаррони
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
М. Рубин
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Фрик
Замена
Л. Яролим
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
А. Огбонна
️️️️
М. Ди Лорето
Желтая карточка
Х. Харджа
ГОЛ! 1:0!
Р. Бьянки
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Сиена
12
Эмануэле Манитта
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
21
Лоренцо Дель Прете
ПЗ
5
Пол Кодря
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
22
Серени
33
Рубин
14
Натали
21
Франческини
32
Коломбо
22
Ди Лорето
21
Джемаили
6
Бароне
27
Розина
77
Стеллоне
9
Бьянки
4-4-2
12
Манитта
21
Дель Прете
28
Брандау
90
Портанова
36
Дель Гроссо
13
Харджа
14
Галлоппа
8
Вергассола
5
Кодря
4
Фрик
16
Калайо
27
Розина
18
Гасбаррони
18
Гасбаррони
27
Розина
22
Ди Лорето
21
Огбонна
21
Огбонна
22
Ди Лорето
77
Стеллоне
7
Вентола
7
Вентола
77
Стеллоне
36
Дель Гроссо
21
Росси
21
Росси
36
Дель Гроссо
14
Галлоппа
20
Яролим
20
Яролим
14
Галлоппа
4
Фрик
5
Геззаль
5
Геззаль
4
Фрик
Остались в запасе
Торино
Сиена
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
84
Ахмед Баруссо
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Остались в запасе
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
84
Ахмед Баруссо
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Торино - Сиена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
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