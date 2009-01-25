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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Торино
Лечче - Торино: обзор матча 25 января 2009
Лечче
25.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 3
Завершен
Торино
12'
Д. Мунари
45'
Д. Мунари
73'
Х. Игнасио Кастильо
47'
Ю. Саумель
56'
П. Деллафьоре
77'
Ч. Натали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Торино
Замена
А. Стефано Диана
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 3:3!
Ч. Натали
Желтая карточка
А. Огбонна
ГОЛ! 3:2!
Х. Игнасио Кастильо
Желтая карточка
П. Деллафьоре
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Р. Бьянки
Желтая карточка
Ю. Саумель
Замена
Анжело
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ! 2:2!
П. Деллафьоре
Желтая карточка
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Р. Скьяви
️️️️
Т. Поленьи
Замена
Н. Аморузо
️️️️
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:1!
Ю. Саумель
ГОЛ! 2:0!
Д. Мунари
19'
Желтая карточка
Ч. Натали
ГОЛ! 1:0!
Д. Мунари
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
21
Андреа Ардито
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Торино
22
Маттео Серени
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
6
Анжело
ПП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
7
Никола Вентола
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
4-3-2
22
Бенусси
3
Джулиатто
14
Фабиано
28
Эспозито
3
Поленьи
0
Арьятти
11
Мунари
21
Ардито
90
Тирибокки
9
Кастильо
4-5-1
22
Серени
15
Деллафьоре
14
Натали
21
Огбонна
20
Абате
27
Розина
21
Джемаили
5
Корини
10
Саумель
22
Ди Лорето
9
Бьянки
3
Поленьи
14
Скьяви
14
Скьяви
3
Поленьи
11
Мунари
6
Анжело
6
Анжело
11
Мунари
33
Пападопулос
33
Пападопулос
20
Абате
19
Диана
19
Диана
20
Абате
9
Бьянки
77
Стеллоне
77
Стеллоне
9
Бьянки
21
Джемаили
0
Аморузо
0
Аморузо
21
Джемаили
Остались в запасе
Лечче
Торино
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Лечче - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Виа Дель Маре
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