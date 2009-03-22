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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 22 марта 2009
Торино
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Сампдория
29'
Р. Бьянки
8'
Д. Паццини
24'
П. Саммарко
69'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
Замена
️️️️
П. Аккарди
Замена
А. Раджи
️️️️
У. Кампаньяро
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
А. Стефано Диана
ГОЛ! 1:3!
А. Кассано
Желтая карточка
М. Рубин
Замена
Д. Дессена
️️️️
М. Падалино
Замена
С. Бароне
️️️️
П. Дзанетти
Желтая карточка
Б. Джемаили
Желтая карточка
Р. Бьянки
ГОЛ! 1:2!
Р. Бьянки
Желтая карточка
М. Падалино
Желтая карточка
Э. Корини
ГОЛ! 0:2!
П. Саммарко
Желтая карточка
М. Пизано
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
11
Паоло Дзанетти
ЛП
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-5-1
22
Серени
33
Рубин
26
Пизано
14
Натали
16
Ривальта
11
Дзанетти
18
Гасбаррони
21
Джемаили
5
Корини
19
Диана
9
Бьянки
3-4-2
12
Кастеллацци
17
Луккини
20
Аккарди
14
Кампаньяро
4
Падалино
17
Паломбо
0
Франческини
23
Саммарко
99
Кассано
11
Паццини
11
Дзанетти
6
Бароне
6
Бароне
11
Дзанетти
19
Диана
77
Стеллоне
77
Стеллоне
19
Диана
14
Кампаньяро
24
Раджи
24
Раджи
14
Кампаньяро
4
Падалино
27
Дессена
27
Дессена
4
Падалино
Остались в запасе
Торино
Сампдория
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Торино - Сампдория
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Стадио Олимпико
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