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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Торино
Палермо - Торино: обзор матча 05 апреля 2009
Палермо
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Торино
51'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Торино
Желтая карточка
М. Ди Лорето
Замена
️️️️
Э. Кавани
Замена
М. Ди Лорето
️️️️
И. Франческини
Желтая карточка
А. Гасбаррони
Желтая карточка
И. Франческини
Желтая карточка
Н. Вентола
Замена
Н. Вентола
️️️️
Э. Корини
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Замена
А. Гасбаррони
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
И. Абате
Желтая карточка
А. Стефано Диана
Желтая карточка
М. Карроццьери
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
88
Альберто Коссентино
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
22
Марко Ди Лорето
ЛП
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
3-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
80
Карроццьери
24
Кьер
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
10
Кавани
10
Микколи
3-2-4-1
22
Серени
20
Абате
14
Натали
21
Франческини
16
Ривальта
33
Рубин
27
Розина
21
Джемаили
5
Корини
19
Диана
77
Стеллоне
4
Тедеско
4
Тедеско
27
Розина
18
Гасбаррони
18
Гасбаррони
27
Розина
21
Франческини
22
Ди Лорето
22
Ди Лорето
21
Франческини
5
Корини
7
Вентола
7
Вентола
5
Корини
Остались в запасе
Палермо
Торино
88
Альберто Коссентино
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
27
Алекс Кальдерони
ВР
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
88
Альберто Коссентино
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Палермо - Торино
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Ренцо Барбера
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