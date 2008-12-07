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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 07 декабря 2008
Торино
07.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
77'
А. Розина
3'
А. Муту
43'
А. Джилардино
75'
З. Кузманович
84'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
Желтая карточка
М. Рубин
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Н. Аморузо
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 1:4!
А. Джилардино
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 1:3!
А. Розина
Замена
️️️️
А. Муту
ГОЛ! 0:3!
З. Кузманович
Желтая карточка
П. Дзанетти
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Сантана
Замена
️️️️
И. Абате
ГОЛ! 0:2!
А. Джилардино
Желтая карточка
П. Кролдруп
ГОЛ! 0:1!
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
22
Марко Ди Лорето
ЛП
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-5-1
22
Серени
26
Пизано
33
Рубин
14
Натали
20
Абате
19
Диана
11
Дзанетти
22
Ди Лорето
21
Джемаили
27
Розина
77
Стеллоне
3-1-4-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Кролдруп
5
Гамберини
30
Мело
11
Варгас
8
Кузманович
18
Монтоливо
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
Аморузо
9
Бьянки
9
Бьянки
Аморузо
0
Аморузо
0
Аморузо
11
Сантана
33
Донадель
33
Донадель
11
Сантана
19
Джилардино
9
Йоветич
9
Йоветич
19
Джилардино
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Юрген Саумель
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Торино - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
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