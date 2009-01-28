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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Реджо-ди-Калабрия
Торино - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 28 января 2009
Торино
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Реджо-ди-Калабрия
Замена
А. Сесту
️️️️
А. Барилла
Замена
️️️️
Э. Баррето
Желтая карточка
П. Дзанетти
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Р. Бьянки
Желтая карточка
А. Розина
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Ю. Саумель
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
Ф. Бриенца
Желтая карточка
А. Барилла
Замена
М. Ди Лорето
️️️️
М. Пизано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
10
Юрген Саумель
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
0
Никола Аморузо
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
3-2-3-2
22
Серени
16
Ривальта
15
Деллафьоре
21
Огбонна
26
Пизано
20
Абате
11
Дзанетти
10
Саумель
27
Розина
9
Бьянки
0
Аморузо
3-2-2-3
30
Кампаньоло
33
Сантос
5
Ланцаро
21
Коста
16
Вальдес
19
Крайчик
20
Барилла
8
Баррето
9
Корради
20
Бриенца
10
Коцца
26
Пизано
22
Ди Лорето
22
Ди Лорето
26
Пизано
10
Саумель
21
Джемаили
21
Джемаили
10
Саумель
9
Бьянки
77
Стеллоне
77
Стеллоне
9
Бьянки
20
Барилла
7
Сесту
7
Сесту
20
Барилла
20
Бриенца
9
Чераволо
9
Чераволо
20
Бриенца
Остались в запасе
Торино
Реджо-ди-Калабрия
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
5
Эудженио Корини
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
1
Кристиан Пуджиони
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
5
Эудженио Корини
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Торино - Реджо-ди-Калабрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Стефано Фарина
(Нови Лигуре)
Стадион:
Стадио Олимпико
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