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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 10 января 2009
Дженоа
10.01.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Торино
18'
Д. Бьява
49'
Б. Янкович
87'
Т. Мотта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
Замена
О. Миланетто
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 3:0!
Т. Мотта
Пас отдал
Д. Бьява
Замена
М. Росси
️️️️
Б. Янкович
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Р. Бьянки
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Р. Оливера
Замена
Р. Коломбо
️️️️
А. Огбонна
ГОЛ! 2:0!
Б. Янкович
Пас отдал
Д. Скулли
Замена
А. Стефано Диана
️️️️
Н. Аморузо
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
М. Ди Лорето
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
М. Пизано
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 1:0!
Д. Бьява
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ПЗ
28
Иван Юрич
ЛП
27
Джандоменико Место
ЦП
83
Рубен Оливера
ПП
7
Бошко Янкович
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
22
Маттео Серени
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Марко Ди Лорето
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ЛП
27
Алессандро Розина
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Симоне Бароне
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
10
Юрген Саумель
ЦП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
7
Никола Вентола
ЦФ
3-2-3-2
34
Рубиньо
16
Боккетти
20
Бьява
4
Кришито
27
Феррари
8
Мотта
28
Юрич
27
Место
83
Оливера
10
Скулли
7
Янкович
4-4-2
22
Серени
22
Ди Лорето
14
Натали
21
Огбонна
26
Пизано
6
Бароне
27
Розина
21
Джемаили
20
Абате
0
Аморузо
9
Бьянки
83
Оливера
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
83
Оливера
8
Мотта
0
Миланетто
0
Миланетто
8
Мотта
7
Янкович
7
Росси
7
Росси
7
Янкович
21
Огбонна
32
Коломбо
32
Коломбо
21
Огбонна
0
Аморузо
19
Диана
19
Диана
0
Аморузо
9
Бьянки
77
Стеллоне
77
Стеллоне
9
Бьянки
Остались в запасе
Дженоа
Торино
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
10
Юрген Саумель
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Дженоа - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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