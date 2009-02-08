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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 08 февраля 2009
Торино
08.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
64'
Н. Вентола
82'
В. Итальяно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
Желтая карточка
П. Дзанетти
Желтая карточка
С. Бентивольо
Замена
Керлон
️️️️
Д. Пинци
ГОЛ! 1:1!
В. Итальяно
Замена
С. Бароне
️️️️
Б. Джемаили
Замена
В. Итальяно
️️️️
Лусиано
Замена
Р. Коломбо
️️️️
А. Розина
Замена
С. Бентивольо
️️️️
М. Марколини
ГОЛ! 1:0!
Н. Вентола
Замена
Н. Вентола
️️️️
А. Стефано Диана
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
А. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
11
Паоло Дзанетти
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
28
Стефен Макинва
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
76
Керлон
ЦФ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
4-5-1
22
Серени
33
Рубин
20
Абате
14
Натали
15
Деллафьоре
11
Дзанетти
22
Ди Лорето
19
Диана
21
Джемаили
27
Розина
77
Стеллоне
4-4-2
70
Соррентино
21
Фрей
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
31
Пеллисьер
28
Макинва
27
Розина
32
Коломбо
32
Коломбо
27
Розина
21
Джемаили
6
Бароне
6
Бароне
21
Джемаили
19
Диана
7
Вентола
7
Вентола
19
Диана
3
Пинци
76
Керлон
76
Керлон
3
Пинци
7
Марколини
7
Бентивольо
7
Бентивольо
7
Марколини
10
Лусиано
77
Итальяно
77
Итальяно
10
Лусиано
Остались в запасе
Торино
Кьево
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
5
Эудженио Корини
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
5
Эудженио Корини
ЦП
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Мауро Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Торино - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Стадио Олимпико
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