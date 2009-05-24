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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 24 мая 2009
Торино
24.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 3
Завершен
Дженоа
40'
И. Франческини
49'
Р. Бьянки
32'
Д. Милито (П)
48'
Р. Оливера
89'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дженоа
Красная карточка
И. Абате
Желтая карточка
И. Юрич
ГОЛ! 2:3!
Д. Милито
Замена
О. Миланетто
️️️️
Д. Место
Замена
Н. Вентола
️️️️
И. Франческини
Желтая карточка
Р. Коломбо
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Оливера
Замена
Ю. Саумель
️️️️
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:2!
Р. Бьянки
ГОЛ! 1:2!
Р. Оливера
Замена
Б. Янкович
️️️️
С. Папастатопулос
ГОЛ! 1:1!
И. Франческини
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Милито
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
И. Абате
️️️️
Р. Стеллоне
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
22
Маттео Серени
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
26
Марко Пизано
ЛЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Марко Росси
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
10
Юрген Саумель
ЦП
7
Никола Вентола
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-2-3-2
22
Серени
33
Рубин
21
Франческини
21
Огбонна
26
Пизано
32
Коломбо
21
Джемаили
6
Бароне
27
Розина
77
Стеллоне
9
Бьянки
3-2-4-1
34
Рубиньо
16
Боккетти
19
Папастатопулос
4
Кришито
27
Место
27
Феррари
7
Росси
8
Мотта
28
Юрич
83
Оливера
22
Милито
77
Стеллоне
20
Абате
20
Абате
77
Стеллоне
21
Джемаили
10
Саумель
10
Саумель
21
Джемаили
21
Франческини
7
Вентола
7
Вентола
21
Франческини
27
Место
0
Миланетто
0
Миланетто
27
Место
83
Оливера
10
Скулли
10
Скулли
83
Оливера
19
Папастатопулос
7
Янкович
7
Янкович
19
Папастатопулос
Остались в запасе
Торино
Дженоа
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
Остались в запасе
72
Маттео Д'Алессандро
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Дженоа
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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