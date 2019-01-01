Турнирная таблица Отбор Кубка Азии 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа A
4
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
3
11
14
6
4
2
0
16
6
10
14
6
1
0
5
4
15
-11
3
6
1
0
5
3
13
-10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
20
1
19
14
6
4
1
1
14
2
12
13
6
1
1
4
4
16
-12
4
6
1
0
5
3
22
-19
3
Группа C
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
4
4
14
6
2
2
2
8
8
0
8
6
1
2
3
6
8
-2
5
6
1
2
3
4
6
-2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
5
11
15
6
4
0
2
11
7
4
12
6
3
0
3
8
9
-1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
5
19
-14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа E
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
21
2
19
18
6
4
0
2
8
11
-3
12
6
0
2
4
4
11
-7
2
6
0
2
4
2
11
-9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
4
12
15
6
5
0
1
14
6
8
15
6
2
0
4
4
16
-12
6
6
0
0
6
2
10
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
4
5
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
2
9
-7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
16
1
15
7
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
1
1
2
5
-3
4
3
1
0
2
2
6
-4
3
Группа 4
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
0
1
4
5
-1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
3
11
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
12
2
10
9
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
3
0
0
11
2
9
9
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
0
3
0
3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
2
8
7
3
2
1
0
7
2
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
1
7
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
7
0
7
7
3
0
0
3
1
16
-15
0
3
0
0
3
2
11
-9
0
Группа 4
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
11
4
7
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
4
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
2
8
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
0
1
5
7
-2
6
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
0
2
2
10
-8
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире