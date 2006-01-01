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Отбор Кубка Азии
Футбольные тренеры
Отбор Кубка Азии 2025-2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Лопетеги Хулен
Катар
2
Каннаваро Фабио
Узбекистан
3
Просинечки Роберт
Киргизия
4
Эутропио Винисиус
Бруней
5
Хердман Джон
Индонезия
6
Мориясу Хаджиме
Япония
7
Донис Гиоргос
Саудовская Аравия
8
Штимац Игор
Зриньски
9
Селлами Джамал
Иордания
10
Галенои Амир
Иран
11
Арнольд Грэм
Ирак
12
Ангеловски Игор
Таджикистан
13
Лана Хосе
Сирия
14
Оразов Мерген
Дайнава
15
Стеванович Горан
-
16
Исии Масатада
Таиланд
17
Оларою Космин
ОАЭ
18
Радулович Миодраг
Ливан
19
Хадка Ари
Непал
20
Шао Цзяи
Китай
21
Шияз Мохамед
Мальдивы
22
Джамиль Халид
Индия
23
Аль-Мутайри Абдулла
Шри-Ланка
24
Улд Али Нуреддин
Йемен
25
Санг-Сик Ким
Вьетнам
26
Ха Хек-Джун
Лаос
27
Талайич Драган
Бахрейн
28
Кабрера Хавьер
Бангладеш
29
Аннезе Винченцо Альберто
Афганистан
30
Росс Мэтт
Китайский Тайбэй
31
Накамура Атсуси
Бутан
32
Константин Стефен
Пакистан
33
Скламовски Петер
Токио
34
Иванкович Бранко
Оман
35
Шекиладзе Гела
-
36
Гетоку Кодзи
Камбоджа
37
Андерсен Йорн
Юньнань Юкунь
38
Вин Мьо Хлаинг
Мьянма
39
Ли Гэвин
Сингапур
40
Син Енг-Нам
КНДР
41
Пан-Гон Ким
Ульсан Хендэ
42
Педру Зе
Восточный Тимор
43
Мередов Ровшан
Туркменистан
44
Соуза Хелиу
Кувейт
45
Попович Тони
Австралия
46
Даббуб Макрам
Палестина
47
Куадрат Карлес
Филиппины
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