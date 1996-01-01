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Отбор Кубка Азии 2025-2026 - сборные
#
Сборная
Титулы
Тренер
1
Иран
Галенои Амир
2
Саудовская Аравия
Донис Гиоргос
3
Узбекистан
Каннаваро Фабио
4
Катар
Лопетеги Хулен
5
Япония
Мориясу Хаджиме
6
Южная Корея
-
7
Австралия
Попович Тони
8
Киргизия
Просинечки Роберт
9
Ирак
Арнольд Грэм
10
Бруней
Эутропио Винисиус
11
Таджикистан
Ангеловски Игор
12
Иордания
Селлами Джамал
13
Сирия
Лана Хосе
14
Китай
Шао Цзяи
15
Таиланд
Исии Масатада
16
Вьетнам
Санг-Сик Ким
17
ОАЭ
Оларою Космин
18
КНДР
Син Енг-Нам
19
Пакистан
Константин Стефен
20
Бахрейн
Талайич Драган
21
Индонезия
Хердман Джон
22
Палестина
Даббуб Макрам
23
Афганистан
Аннезе Винченцо Альберто
24
Индия
Джамиль Халид
25
Туркменистан
Мередов Ровшан
26
Камбоджа
Гетоку Кодзи
27
Гонконг
Андерсен Йорн
28
Малайзия
Скламовски Петер
29
Мальдивы
Шияз Мохамед
30
Оман
Иванкович Бранко
31
Сингапур
Ли Гэвин
32
Филиппины
Куадрат Карлес
33
Ливан
Радулович Миодраг
34
Бутан
Накамура Атсуси
35
Мьянма
Вин Мьо Хлаинг
36
Кувейт
Соуза Хелиу
37
Непал
Хадка Ари
38
Шри-Ланка
Аль-Мутайри Абдулла
39
Китайский Тайбэй
Росс Мэтт
40
Йемен
Улд Али Нуреддин
41
Бангладеш
Кабрера Хавьер
42
Восточный Тимор
Педру Зе
43
Лаос
Ха Хек-Джун
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