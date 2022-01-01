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Результаты матчей Отбор Кубка Азии 2025-2026

Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа B, 6 тур Таблица
4 июня, 19:00
Ливан
0 : 2
Йемен
Завершен
31 марта, 15:30
Бутан
2 : 1
Бруней
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа C, 6 тур Таблица
31 марта, 15:00
Сингапур
1 : 0
Бангладеш
Завершен
31 марта, 15:30
Индия
2 : 1
Гонконг
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа A, 6 тур Таблица
31 марта, 13:30
Мальдивы
2 : 1
Восточный Тимор
Завершен
31 марта, 17:00
Таджикистан
1 : 1
Филиппины
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа D, 6 тур Таблица
31 марта, 13:30
Китайский Тайбэй
1 : 3
Шри-Ланка
Завершен
31 марта, 15:30
Таиланд
2 : 1
Туркменистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа F, 6 тур Таблица
31 марта, 15:00
Непал
0 : 1
Лаос
Завершен
31 марта, 15:00
Вьетнам
3 : 1
Малайзия
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа E, 6 тур Таблица
31 марта, 19:15
Сирия
5 : 1
Афганистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа E, 2 тур Таблица
31 марта, 12:00
Пакистан
1 : 2
Мьянма
Завершен
10 июня, 20:15
Афганистан
0 : 1
Сирия
Завершен
10 июня, 13:30
Мьянма
1 : 0
Пакистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа E, 5 тур Таблица
26 марта, 13:30
Афганистан
1 : 2
Мьянма
Завершен
18 ноября, 12:00
Пакистан
0 : 5
Сирия
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа F, 5 тур Таблица
19 ноября, 15:00
Лаос
0 : 2
Вьетнам
Завершен
18 ноября, 16:00
Непал
0 : 1
Малайзия
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа B, 5 тур Таблица
18 ноября, 15:15
Бруней
0 : 3
Ливан
Завершен
18 ноября, 17:30
Йемен
7 : 1
Бутан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа D, 5 тур Таблица
18 ноября, 16:45
Туркменистан
3 : 1
Китайский Тайбэй
Завершен
18 ноября, 13:15
Шри-Ланка
0 : 4
Таиланд
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа C, 5 тур Таблица
18 ноября, 17:00
Бангладеш
1 : 0
Индия
Завершен
18 ноября, 15:00
Гонконг
1 : 2
Сингапур
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа A, 5 тур Таблица
18 ноября, 13:30
Мальдивы
0 : 2
Филиппины
Завершен
18 ноября, 09:30
Восточный Тимор
0 : 5
Таджикистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа B, 4 тур Таблица
14 октября, 19:00
Бутан
0 : 4
Ливан
Завершен
14 октября, 20:00
Йемен
9 : 0
Бруней
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа D, 4 тур Таблица
14 октября, 16:45
Туркменистан
2 : 1
Шри-Ланка
Завершен
14 октября, 13:30
Китайский Тайбэй
1 : 6
Таиланд
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа E, 4 тур Таблица
14 октября, 13:30
Мьянма
0 : 3
Сирия
Завершен
14 октября, 18:00
Афганистан
1 : 1
Пакистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа F, 4 тур Таблица
14 октября, 15:30
Непал
0 : 1
Вьетнам
Завершен
14 октября, 16:00
Малайзия
5 : 1
Лаос
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа C, 4 тур Таблица
14 октября, 17:00
Индия
1 : 2
Сингапур
Завершен
14 октября, 15:00
Гонконг
1 : 1
Бангладеш
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа A, 4 тур Таблица
14 октября, 13:30
Мальдивы
0 : 3
Таджикистан
Завершен
14 октября, 14:00
Филиппины
3 : 1
Восточный Тимор
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа A, 3 тур Таблица
9 октября, 16:00
Таджикистан
2 : 0
Мальдивы
Завершен
9 октября, 12:30
Восточный Тимор
1 : 4
Филиппины
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа C, 3 тур Таблица
9 октября, 17:00
Бангладеш
3 : 4
Гонконг
Завершен
9 октября, 14:30
Сингапур
1 : 1
Индия
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа E, 3 тур Таблица
9 октября, 12:00
Пакистан
0 : 0
Афганистан
Завершен
9 октября, 19:15
Сирия
5 : 1
Мьянма
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа B, 3 тур Таблица
9 октября, 11:00
Бруней
0 : 2
Йемен
Завершен
9 октября, 19:00
Ливан
2 : 0
Бутан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа F, 3 тур Таблица
9 октября, 15:30
Вьетнам
3 : 1
Непал
Завершен
9 октября, 15:00
Лаос
0 : 3
Малайзия
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа D, 3 тур Таблица
9 октября, 13:15
Шри-Ланка
1 : 0
Туркменистан
Завершен
9 октября, 15:30
Таиланд
2 : 0
Китайский Тайбэй
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа F, 2 тур Таблица
10 июня, 16:00
Малайзия
4 : 0
Вьетнам
Завершен
10 июня, 15:00
Лаос
2 : 1
Непал
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа A, 2 тур Таблица
10 июня, 09:30
Восточный Тимор
1 : 0
Мальдивы
Завершен
10 июня, 14:00
Филиппины
2 : 2
Таджикистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа B, 2 тур Таблица
10 июня, 15:15
Бруней
2 : 1
Бутан
Завершен
10 июня, 20:30
Йемен
0 : 0
Ливан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа C, 2 тур Таблица
10 июня, 15:00
Гонконг
1 : 0
Индия
Завершен
10 июня, 16:00
Бангладеш
1 : 2
Сингапур
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа D, 2 тур Таблица
10 июня, 13:15
Шри-Ланка
3 : 1
Китайский Тайбэй
Завершен
10 июня, 18:00
Туркменистан
3 : 1
Таиланд
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа E, 1 тур Таблица
25 марта, 21:00
Сирия
2 : 0
Пакистан
Завершен
25 марта, 13:30
Мьянма
2 : 1
Афганистан
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа B, 1 тур Таблица
25 марта, 21:30
Ливан
5 : 0
Бруней
Завершен
25 марта, 15:00
Бутан
0 : 0
Йемен
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа A, 1 тур Таблица
25 марта, 14:00
Филиппины
4 : 1
Мальдивы
Завершен
25 марта, 14:00
Таджикистан
1 : 0
Восточный Тимор
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа D, 1 тур Таблица
25 марта, 13:30
Китайский Тайбэй
1 : 2
Туркменистан
Завершен
25 марта, 15:30
Таиланд
1 : 0
Шри-Ланка
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа C, 1 тур Таблица
25 марта, 16:30
Индия
0 : 0
Бангладеш
Завершен
25 марта, 15:30
Сингапур
0 : 0
Гонконг
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026). группа F, 1 тур Таблица
25 марта, 17:00
Малайзия
2 : 0
Непал
Завершен
25 марта, 15:30
Вьетнам
5 : 0
Лаос
Завершен
Отбор Кубка Азии (2025/2026), Финал, ответный матч Таблица
10 сентября, 15:00
Камбоджа
0 : 0
Шри-Ланка
Завершен
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