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Расписание матчей
Отбор Кубка Азии
Камбоджа - Шри-Ланка
Камбоджа - Шри-Ланка: обзор матча 10 сентября 2024
Камбоджа
10.09.2024, вторник, 15:00
Отбор Кубка Азии, Финал
0 : 0
Завершен
Шри-Ланка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Камбоджа - Шри-Ланка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
1 : 1
13.11.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
05.06.2025
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
25.03.2025
Аруба
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
4 : 1
08.06.2026
Бутан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Информация о матче
Посещаемость:
14178
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Шри-Ланка
Сейшельские Острова – Шри-Ланка: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2026
30 сентября
Сейшельские острова – Шри-Ланка: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Камбоджа – Бутан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.55
3 июня
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
2025.11.13 15:30
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Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Камбоджа – Бутан: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.55
3 июня
179-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Лучше провести матч у нас»
2025.11.13 15:30
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Камбоджа – Таджикистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025
2025.06.05 13:50
Прогноз на точный счет матча Камбоджа – Таджикистан: товарищеский матч, 5 мая 2025
2025.06.04 12:04
Сейшельские Острова – Шри-Ланка: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2026
30 сентября
Сейшельские острова – Шри-Ланка: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
200-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2025 году
2025.02.26 16:00
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