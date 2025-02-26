200-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2025 году

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат рассказал о возможной встрече со сборной России до конца текущего года.
«У сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен – мы открыты к предложениям от российской стороны.
После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть.
Сборная России находится в рейтинге сильнейших команд мира, и мы будем ждать предложения от них», – заявил Сампат.
- Россия отстранена от международных турниров 3 года.
- Шри-Ланка занимает 200-е место в рейтинге сборных ФИФА.
- Ранее были утверждены 3 соперника российской сборной на 2025-й год – это Нигерия, Замбия и Беларусь.