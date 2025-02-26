200-я сборная мира готова сыграть с Россией в 2025 году

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат рассказал о возможной встрече со сборной России до конца текущего года.

«У сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен – мы открыты к предложениям от российской стороны.

После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть.

Сборная России находится в рейтинге сильнейших команд мира, и мы будем ждать предложения от них», – заявил Сампат.