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    Горан Стеванович

    Тренер
    Имя Горан
    Фамилия Стеванович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 27 ноября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гана 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2013 Гана 3 : 0 Египет
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