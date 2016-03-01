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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 01 марта 2016
Уфа
01.03.2016, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
ЦСКА
57'
Р. Широков
74'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Уфа - ЦСКА
86'
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Муса
Замена
М. Пурье
️️️️
Х. Ханджич
84'
83'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Р. Еременко
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Муса
Пас отдал
З. Тошич
Замена
В. Зубарев
️️️️
Марсиньо
69'
60'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
59'
Травма
К. Набабкин
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Пас отдал
З. Тошич
55'
Желтая карточка
А. Березуцкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
(К)
ПЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
44
Сильвестр Игбун
ЛП
10
Марсиньо
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
15
Роман Широков
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Шелия
89
Стоцкий
4
Никитин
29
Пауревич
47
Зинченко
34
Кацалапов
44
Игбун
11
Карлос
10
Марсиньо
57
Кротов
99
Ханджич
4-1-4-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
18
Тошич
15
Широков
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
10
Марсиньо
60
Зубарев
60
Зубарев
10
Марсиньо
99
Ханджич
14
Пурье
14
Пурье
99
Ханджич
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
26
Еременко
11
Ткачев
11
Ткачев
26
Еременко
7
Муса
80
Оланаре
80
Оланаре
7
Муса
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Уфа - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кудрявцев Александр (Санкт-Петербург)
Абусуев Рашид (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Куликов Сергей (Саранск)
Инспектор:
Куличенков Геннадий (Тула)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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