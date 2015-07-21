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Рома - Манчестер Сити

21.07.2015, Вторник, 13:00 мск Международный кубок чемпионов Рома - Манчестер Сити
Лига чемпионов (2014/2015), группа E
6 тур
10 декабря, среда 22:45 Рома 0:2 Манчестер Сити
2 тур
30 сентября, вторник 22:45 Манчестер Сити 1:1 Рома
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    Рейтинг: +121

    rashidinho 22 июля 2015, 02:10

    думбия в себя поверил)))

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    Рейтинг: +166

    кермет 21 июля 2015, 15:11

    думбийя пазорная убейса кваааа

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    Рейтинг: +68

    Ron09 21 июля 2015, 15:07

    [q][/q]негров не научили бить пенальти, жаль

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    Рейтинг: +17

    Чемпион Соккера > Ron09 21 июля 2015, 15:59

    По-моему,Лукас Васкес не негр)

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    Рейтинг: +313

    Lazio-Kiev 21 июля 2015, 15:05

    Слила Ромка!

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    Рейтинг: +74

    Linxform 21 июля 2015, 14:57

    Название турнира громкое, но по крайней мере в этом матче нет ни одного чемпиона. )))

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    Рейтинг: +699

    тётя ASYA 21 июля 2015, 14:35

    после обновы стал хуже сайт работать

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 21 июля 2015, 14:02

    Тоже мне чемпионов нашли...

    -1
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    Рейтинг: +32

    Gallardo27 21 июля 2015, 13:44

    Интересно, скамейки всем хватило?!?

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    Рейтинг: +138

    Слуцкий 21 июля 2015, 13:40

    типичный слив матча

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    Рейтинг: +10

    blackmanch111 21 июля 2015, 12:55

    2 - 1

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