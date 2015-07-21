Рома - Манчестер Сити

думбия в себя поверил)))
|6 тур
|10 декабря, среда
|22:45
|Рома
|0:2
|Манчестер Сити
|2 тур
|30 сентября, вторник
|22:45
|Манчестер Сити
|1:1
|Рома
|6 тур
|10 декабря, среда
|22:45
|Рома
|0:2
|Манчестер Сити
|2 тур
|30 сентября, вторник
|22:45
|Манчестер Сити
|1:1
|Рома
думбия в себя поверил)))
думбийя пазорная убейса кваааа
Слила Ромка!
Название турнира громкое, но по крайней мере в этом матче нет ни одного чемпиона. )))
Тоже мне чемпионов нашли...
Интересно, скамейки всем хватило?!?
типичный слив матча
2 - 1