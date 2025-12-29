29.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
24
Зиолковски
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
11
Фергюсон
21
Дибала
3-2-2-1-2
39
Соммарива
5
Эстигард
34
Отоа
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
9
Витинья
81
Экубан
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
43
Уэсли
2
Ренш
2
Ренш
43
Уэсли
4
Кристанте
61
Писилли
61
Писилли
4
Кристанте
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
5
Эстигард
27
Маркандалли
27
Маркандалли
5
Эстигард
32
Френдруп
73
Мазини
73
Мазини
32
Френдруп
9
Витинья
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Витинья
81
Экубан
29
Коломбо
29
Коломбо
81
Экубан
17
Малиновский
40
40
17
Малиновский
Остались в запасе
Рома
Дженоа
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
35
Ernestas Lysionok
ВР
98
Rendijs Mihelsons
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
98
Rendijs Mihelsons
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Рома - Дженоа
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Количество передач
563
371
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Дженоа», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»