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  • «Рома» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

«Рома» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

29 декабря 2025, 21:35
Рома
29.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Дженоа
14' М. Соуле 19' К. Коне 31' Э. Фергюсон
87' Д. Эхатор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Alessandro Romano
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Дженоа
35
Ernestas Lysionok
ВР
98
Rendijs Mihelsons
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
24
Зиолковски
22
Эрмосо
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
11
Фергюсон
21
Дибала
3-2-2-1-2
39
Соммарива
5
Эстигард
34
Отоа
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
9
Витинья
81
Экубан
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
43
Уэсли
2
Ренш
2
Ренш
43
Уэсли
4
Кристанте
61
Писилли
61
Писилли
4
Кристанте
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
11
Фергюсон
9
Довбик
9
Довбик
11
Фергюсон
5
Эстигард
27
Маркандалли
27
Маркандалли
5
Эстигард
32
Френдруп
73
Мазини
73
Мазини
32
Френдруп
9
Витинья
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Витинья
81
Экубан
29
Коломбо
29
Коломбо
81
Экубан
17
Малиновский
40
40
17
Малиновский
Остались в запасе
Рома
Дженоа
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
35
Ernestas Lysionok
ВР
98
Rendijs Mihelsons
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
43
Jacopo Mirra
ЦЗ
4
Alessandro Romano
ЦП
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
98
Rendijs Mihelsons
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Рома - Дженоа
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Количество передач
563
371
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Дженоа», 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Дженоа»

«Рома» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Рома
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