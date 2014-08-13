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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 13 августа 2014
Урал
13.08.2014, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
34'
Г. Асеведо
6'
Данни
73'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
Желтая карточка
А. Сапета
90'
+1
Желтая карточка
А. Ерохин
89'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
К. Ярошенко
86'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Ч. Лунгу
80'
76'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
А. Оганесян
️️️️
В. Подберезкин
75'
74'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Халк
73'
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Халк
64'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Файзулин
51'
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 1:1!
Г. Асеведо
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
30
Герсон Асеведо
(К)
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-4-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Фонтанелло
2
Хозин
6
Оттесен
30
Асеведо
99
Ярошенко
92
Подберезкин
41
Сапета
10
Лунгу
21
Ерохин
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
6
Ломбертс
4
Кришито
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
27
Шатов
23
Рондон
92
Подберезкин
28
Оганесян
28
Оганесян
92
Подберезкин
10
Лунгу
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Лунгу
99
Ярошенко
13
Дорожкин
13
Дорожкин
99
Ярошенко
23
Рондон
44
Тимощук
44
Тимощук
23
Рондон
20
Файзулин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
20
Файзулин
7
Халк
11
Кержаков
11
Кержаков
7
Халк
Остались в запасе
Урал
Зенит
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Александр Тарханов
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Урал - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:15 (прямая)
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