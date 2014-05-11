Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Томь
ЦСКА - Томь: обзор матча 11 мая 2014
ЦСКА
11.05.2014, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Томь
62'
Р. Сабитов (АГ)
89'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Томь
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
90'
+2
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
89'
76'
Замена
А. Пинтер
️️️️
Е. Башкиров
74'
Замена
А. Черевко
️️️️
П. Игнатович
Замена
С. Цубер
️️️️
Г. Миланов
73'
65'
Желтая карточка
Ж. Миланов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Сабитов
62'
Желтая карточка
Г. Миланов
54'
Желтая карточка
С. Думбия
51'
28'
Замена
А. Аравин
️️️️
М. Бордачев
26'
Желтая карточка
П. Игнатович
13'
Желтая карточка
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
40
Младен Божович
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
17
Миланов
18
Тошич
22
Думбия
4-2-3-1
25
Чебану
21
Миланов
25
Йиранек
44
Рыков
26
Бордачев
34
Сабитов
44
Башкиров
97
Портнягин
72
Голышев
29
Игнатович
16
Голенда
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
17
Миланов
7
Цубер
7
Цубер
17
Миланов
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
26
Бордачев
2
Аравин
2
Аравин
26
Бордачев
44
Башкиров
77
Пинтер
77
Пинтер
44
Башкиров
29
Игнатович
26
Черевко
26
Черевко
29
Игнатович
Остались в запасе
ЦСКА
Томь
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
12
Арби Межиев
ВР
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Томь
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
01:09
Радимов назвал самого подлого соперника, против которого играл
Вчера, 20:07
4
ЦСКА разгромил команду Аленичева
Вчера, 18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
Вчера, 15:41
12
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+