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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - ЦСКА
Анжи - ЦСКА: обзор матча 24 марта 2014
Анжи
24.03.2014, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
26'
С. Думбия
51'
С. Думбия
76'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - ЦСКА
86'
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Думбия
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Муса
Пас отдал
С. Думбия
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Алиев
75'
74'
Замена
С. Цубер
️️️️
Г. Миланов
66'
Желтая карточка
Г. Миланов
62'
Желтая карточка
Р. Эльм
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Бухаров
61'
56'
Замена
П. Вернблум
️️️️
З. Тошич
51'
ГОЛ! 0:2!
С. Думбия
Пас отдал
А. Муса
Замена
В. Быстров
️️️️
К. Мкртчян
46'
32'
Желтая карточка
М. Фернандес
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
88
Александр Алиев
АП
78
Илья Максимов
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
38
Ещенко
88
Григалава
3
Гаджибеков
7
Агаларов
14
Билялетдинов
10
Ахмедов
19
Мкртчян
78
Максимов
88
Алиев
11
Бухаров
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
17
Миланов
20
Эльм
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
19
Мкртчян
34
Быстров
34
Быстров
19
Мкртчян
11
Бухаров
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Бухаров
88
Алиев
90
Смолов
90
Смолов
88
Алиев
17
Миланов
7
Цубер
7
Цубер
17
Миланов
18
Тошич
19
Вернблум
19
Вернблум
18
Тошич
22
Думбия
10
Базелюк
10
Базелюк
22
Думбия
Остались в запасе
Анжи
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Анжи - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:40 (прямая)
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