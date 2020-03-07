Ахмат - Зенит

Зенит с победой!!!
|6 тур
|17 августа, суббота
|19:00
|Зенит
|0:0
|Ахмат
|20 тур
|11 декабря, понедельник
|19:30
|Ахмат
|0:0
|Зенит
|6 тур
|13 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|4:0
|Ахмат
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|13:30
|Ахмат
|1:1
|Зенит
|8 тур
|14 сентября, суббота
|20:15
|Зенит
|2:0
|Ахмат
|21 тур
|20 сентября, понедельник
|16:00
|Ахмат
|0:0
|Зенит
|7 тур
|25 апреля, воскресенье
|16:15
|Зенит
|0:0
|Ахмат
|28 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:45
|Зенит
|2:0
|Ахмат
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|20:30
|Ахмат
|3:2
|Зенит
Зенит с победой!!!
А бомбардир только у меня тормозит или у всех?
Похоже бомбардиру не до сайта. Все смотрят Матч ТВ.
Планета обезьян,боже
Ахат вперед!!ребята не ждал!красавцы!!
КРАСАВЦЫ!!!!ВПЕРЕД АХМАТ!!!
Это на куличках__))) у них анжи играет))))
И скучно, и грустно... Первый тайм матча "Анжи" - "Зенит" не подарил болельщикам фантастических скоростей и опасных моментов. Как следствие, мы не увидели забитых мячей за первые 45 минут встречи. "Зенит" владел мячом и территорией, но моменты создавал со скрипом. Грозненцы начали активно, но потом сдулись. Весенний футбол, он такой.