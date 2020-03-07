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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Ахмат - Зенит

04.03.2020, Среда, 18:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/4 финала Ахмат - Зенит
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
17 августа, суббота 19:00 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 16:30 Ахмат 1:1 Зенит
13 тур
4 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
20 тур
11 декабря, понедельник 19:30 Ахмат 0:0 Зенит
6 тур
13 августа, воскресенье 20:00 Зенит 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Ахмат
13 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Ахмат 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
28 ноября, суббота 17:30 Ахмат 4:1 Зенит
3 тур
1 августа, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 17:45 Ахмат 1:2 Зенит
13 тур
8 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:3 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:30 Ахмат 1:1 Зенит
8 тур
14 сентября, суббота 20:15 Зенит 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Ахмат 0:3 Зенит
8 тур
14 сентября, пятница 20:00 Зенит 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 18:45 Зенит 0:0 Ахмат
1 тур
13 марта, воскресенье 18:30 Ахмат 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
20 сентября, понедельник 16:00 Ахмат 0:0 Зенит
7 тур
25 апреля, воскресенье 16:15 Зенит 0:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 16:45 Зенит 2:0 Ахмат
14 тур
19 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 3:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
13 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:4 Зенит
7 тур
13 августа, среда 19:00 Зенит 3:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 00:00 Ахмат 0:0 Зенит
3 тур
3 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 5:1 Ахмат
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 марта 2020, 20:36

    Зенит с победой!!!

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 марта 2020, 20:32

    Зенит с победой! Могли и больше забить.

    4
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    Рейтинг: +270

    aleksandr1969 4 марта 2020, 20:11

    А бомбардир только у меня тормозит или у всех?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > aleksandr1969 4 марта 2020, 20:15

    Похоже бомбардиру не до сайта. Все смотрят Матч ТВ.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 марта 2020, 20:04

    Юра молодца!!!!!!!!

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    Рейтинг: +6350

    порт 4 марта 2020, 19:54

    Любители овечек толпой самые смелые.

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    Рейтинг: +1282

    Джой 4 марта 2020, 19:49

    Планета обезьян,боже

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 4 марта 2020, 19:22

    Ахат вперед!!ребята не ждал!красавцы!!

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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 4 марта 2020, 19:21

    КРАСАВЦЫ!!!!ВПЕРЕД АХМАТ!!!

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 марта 2020, 19:20

    Ну, вот и пенальти в ворота Зенита.

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 4 марта 2020, 18:55


    Это на куличках__))) у них анжи играет))))


    И скучно, и грустно... Первый тайм матча "Анжи" - "Зенит" не подарил болельщикам фантастических скоростей и опасных моментов. Как следствие, мы не увидели забитых мячей за первые 45 минут встречи. "Зенит" владел мячом и территорией, но моменты создавал со скрипом. Грозненцы начали активно, но потом сдулись. Весенний футбол, он такой.

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