Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Динамо
Тамбов - Динамо: обзор матча 24 августа 2019
Тамбов
24.08.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
41'
М. Филипп
80'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Динамо
80'
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
Пас отдал
В. Грулев
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Килин
77'
76'
Замена
К. Панченко
️️️️
М. Филипп
72'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Н'Жи
Желтая карточка
С. Гогуа
57'
Замена
М. Костюков
️️️️
И. Маркелов
52'
Замена
Бенито
️️️️
Х. Аппаев
46'
43'
Желтая карточка
Ш. Каборе
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Филипп
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
А. Ойеволе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Динамо
1
Егор Седов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Гогуа
30
Таказов
55
Осипенко
18
Карасев
3
Тетрашвили
92
Чуперка
88
Маркелов
18
Килин
14
Аппаев
4-2-1-2-1
31
Лещук
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
44
Шунич
3
Плиев
77
Каборе
33
Нойштедтер
22
Жоаозиньо
9
Н'Жи
17
Шиманьски
26
Филипп
14
Аппаев
22
Бенито
22
Бенито
14
Аппаев
88
Маркелов
77
Костюков
77
Костюков
88
Маркелов
18
Килин
9
Мамтов
9
Мамтов
18
Килин
9
Н'Жи
27
Грулев
27
Грулев
9
Н'Жи
26
Филипп
8
Панченко
8
Панченко
26
Филипп
Остались в запасе
Тамбов
Динамо
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
70
Салли Муниру
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Егор Седов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Дмитрий Меренчуков
ПАЗ
70
Салли Муниру
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Егор Седов
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Тамбов - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Тамбов
Динамо
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
3
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
3
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+