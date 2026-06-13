Четвeртый день чемпионата мира – самый насыщенный на данный момент. В воскресенье состоятся пять матчей первого тура группового этапа. Бразилия встретится с Марокко, Гаити сыграет с Шотландией, Австралия проверит силы в игре с Турцией, Германия выйдет на поле против Кюрасао, а Нидерланды сразятся с Японией. Все трансляции – на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1».
14 июня, воскресенье
Бразилия – Марокко
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Метлайф Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Гаити – Шотландия
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Джиллетт Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Австралия – Турция
- Начало матча: 7:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Би-Си Плэйс»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Германия – Кюрасао
- Начало матча: 20:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «NRG Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Нидерланды – Япония
- Начало матча: 23:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «AT&T Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»