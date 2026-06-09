«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»

«Спартак» стал главным претендентом на нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.
28-летний форвард с высокой долей вероятности покинет «Локомотив». Решение было принято в понедельник, 8 июня, на заседании трансферного комитета клуба.
Помимо Воробьева, московский клуб также готов расстаться с защитником Сесаром Монтесом, а также полузащитниками Алексеем Батраковым и Артемом Карпукасом. Общая сумма от летних продаж может составить 40-50 млн евро.
- Воробьев пополнил состав «Локомотива» летом 2024 года, перейдя из «Оренбурга» за 2,5 млн евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
- В завершившемся сезоне форвард принял участие в 34 матчах, отметился 12 голами и 7 голевыми передачами.
- Всего за «Локомотив» Воробьев провел 73 встречи, забил 25 мячей и отдал 11 результативных пасов.
Источник: Legalbet