«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»

«Спартак» стал главным претендентом на нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

28-летний форвард с высокой долей вероятности покинет «Локомотив». Решение было принято в понедельник, 8 июня, на заседании трансферного комитета клуба.

Помимо Воробьева, московский клуб также готов расстаться с защитником Сесаром Монтесом, а также полузащитниками Алексеем Батраковым и Артемом Карпукасом. Общая сумма от летних продаж может составить 40-50 млн евро.