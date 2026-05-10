Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Сочи». Игра состоится 10 мая, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Фeдоров.

Главный тренер: Игорь Осинькин

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!