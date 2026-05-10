  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Сочи»: 10 мая 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Сочи»: 10 мая 2026

10 мая, 13:51
13

Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Зенит» и «Сочи». Игра состоится 10 мая, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Фeдоров.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Пингвины Антарктиды/Форпо
1778411132
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА в старте в поле три бесчемоданных россиянина, а должно быть большинство ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Бумбраш
1778411268
Опасаются зинаидовцы аутсайдера
Цугундeр
1778412430
Да всё уже ,не сЦыте, благожелатели.) По правилу бывших 0-4 буИт!)) Адамов -автогол. Васильев и этот , "будущая звезда сборной Армении" Коваленко по голу. И ,за минуту до(конца), вышедший на замену Волков-четвёртый!)) Разгром, и футбольная стАлица переименовывается в Сучи, а Сочи в Нью-Питер.. Красота..))
FROLL007
1778413327
Лёгкой прогулки для Зенита не предвидится. Не умеет Семак настроить команду на соперника классом ниже. Гыгыгы
волчарик
1778413861
Комментировать вроде нечего. Борьба за золото и последняя команда.
