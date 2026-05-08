В «Сочи» нашли плюс сложной дороги на матч в Петербург

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков прокомментировал логистические трудности перед матчем 29-го тура РПЛ против «Зенита».
«Мы взяли два больших комфортабельных автобуса, чтобы у каждого игрока было по два места, чтобы расположиться.
Форс-мажоры на важном этапе? Это дополнительно сплотит команду, сейчас они побудут вместе. Это дополнительная мотивация. Ничего страшного в этом нет», – сказал Новиков.
- Игра на «Газпром Арене» намечена на 10 мая.
- «Сочи» пришлось добираться наземным транспортом, поскольку полеты на юге России ограничены из соображений безопасности.
- Сочинцы идут в РПЛ последними, но шансы на спасение остаются.
