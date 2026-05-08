«Сочи» придумал, как добраться до Петербурга на матч с «Зенитом»

В «Сочи» рассказали, как будут добираться на матч 29-го тура против «Зенита».

Игра на «Газпром Арене» намечена на 10 мая.

«В связи с введeнными ограничениями в воздушном пространстве Юга России футбольный клуб «Сочи» не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург из международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова.

С целью минимизации возможных логистических рисков и своевременного прибытия команды к месту проведения матча руководством клуба были оперативно проработаны альтернативные варианты маршрута.

Согласно обновлeнному плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде.

Ориентировочное время прибытия делегации ФК «Сочи» в Санкт-Петербург – 21:40 9 мая», – написали сочинцы.