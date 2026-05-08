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«Сочи» придумал, как добраться до Петербурга на матч с «Зенитом»

8 мая, 16:33
34

В «Сочи» рассказали, как будут добираться на матч 29-го тура против «Зенита».

Игра на «Газпром Арене» намечена на 10 мая.

«В связи с введeнными ограничениями в воздушном пространстве Юга России футбольный клуб «Сочи» не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург из международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова.

С целью минимизации возможных логистических рисков и своевременного прибытия команды к месту проведения матча руководством клуба были оперативно проработаны альтернативные варианты маршрута.

Согласно обновлeнному плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде.

Ориентировочное время прибытия делегации ФК «Сочи» в Санкт-Петербург – 21:40 9 мая», – написали сочинцы.

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Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (34)
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evgevg13
1778247639
Согласно обновлeнному плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах (типа ПАЗик) отправится в Москву
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R_a_i_n
1778248132
На двух "комфортабельных" автобусах с Сочи до Москвы это конечно треш))
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bset
1778248192
Комментарий удален пользователем
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Argon
1778248380
офигенное у них будет состояние перед игрой.
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Mirak92
1778248529
перенесите. скоро дожди. потом на лодках доплывете.
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sochi-2013
1778249451
Да вроде как обещали возобновить полеты
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Бумбраш
1778249497
Запрягли бы галку,прокса и лохиню. И на тройке с ветерком до баклан-ворены
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рылы
1778249857
я один раз в жизни проехался на автобусе спб → одесса. 36 часов трэша, остановки в полях (девочки направо, мальчики налево). единственное, что спасало - припасы алкоголя, которые были примерно у всех. но футболистам нельзя, поэтому сочувствую.
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нейтральныйкакникто
1778286899
Нормально!!!Хотя, могли и на личных тачках сгонять - туда и обратно!У Пиняева МАЙБАХ , у сочинцев наверное не хуже!!!
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DMитрий
1778314761
Могли бы с Краснодаром скинуться на поезд. Одни в Москве вышли, вторые дальше постучали... или ЖД маршрут Локомотив закрыл?
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