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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» покажет три игры 29-го тура РПЛ

8 мая, 15:47
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На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире две встречи 29-го тура РПЛ.

Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».

В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.

В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Локомотив Балтика Динамо Краснодар
Комментарии (2)
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Good_win_ФКСМ
1778245274
как всегда бо.мж-тв показывает свою гомосятню под воркование продажного алкаша-чердака, а потом клоуны удивляются, почему люди противятся насаждению нетрадиционных ценностей и на всех стадионах скандируют, что бо.мжит - позор отечественного футбола..
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Интерес
1778256286
И то хлеб.Главное ,первый в списке показывают, это ведь матч века!!!
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