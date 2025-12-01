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Слуцкий выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

1 декабря 2025, 19:57
6

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что лимит на легионеров в РПЛ надо ужесточить.

– Что вы думаете по поводу лимита?

– Так как я сейчас не работаю в чемпионате России и являюсь незаинтересованным лицом, могу сказать, что я за жесткий лимит. На мой взгляд, пока у нас нет еврокубков, а сборная не участвует в официальных чемпионатах, нужно давать возможность для максимального развития русских игроков. «Локомотив» – блестящее доказательство того, что можно конкурировать с клубами, которые составлены из иностранцев.

– Вам не кажется, что с лимитом уже опоздали? Уже три года, как Россия в изоляции.

– Лучше поздно, чем никогда. Мы не должны смотреть на то, вернут нас или нет.

– Какой вы хотели бы лимит?

– Восемь в заявке и пять на поле.

– При возвращении в еврокубки это нормальный лимит?

– Нет. Но мы не можем говорить о том, когда нас вернут. Если вернут, надо будет заново рассматривать эту историю.

– А если бы вы сейчас работали в России?

– В «Локомотиве» я был бы за еще более жесткий лимит, чем 8-5, а в «Зените» орал бы, что ни в коем случае лимит вводить нельзя. Для чего сегодня легионеры? Мы не играем в еврокубках, они не способствуют росту игроков сборной. В этот момент мне жаль огромного количества денег, которые могли бы помочь в развитии российских игроков.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Интерес
1764608565
Честно про свою позицию в "Локо" и "Зените".Так и есть-самое время теперь это делать, давно пишу это.Да что толку от моего комариного писка, как и его соловьиного пенья? Там правят не интересы футбола.
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NewLife
1764608966
Предлагай лимит в своем КВН, якобы тренер.
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Юбиляр
1764610709
Наглядный пример с автомобилями - ужесточили ввоз, подняли утиль сбор, закрылись заводы производившие иномарки у нас - результат ??? Одно г а в н о на авторынке, свои автомобили качественно не улучшились, да и не улучшатся в отсутствии конкуренции! А ценник такой, что как будто премиум класс производится!!!
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andrei-sarap-yandex
1764611145
КЛОУН
Ответить
...уефан
1764612885
...ты б, ещё в Мумбу-Юмбию заехал и оттуда вещал о своих хотелках, которые тебя, никаким образом не коснутся...
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vvv123
1764626772
Пусть обратно в Китай валит, чего приперся всех учить?
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