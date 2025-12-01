Слуцкий выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что лимит на легионеров в РПЛ надо ужесточить.
– Что вы думаете по поводу лимита?
– Так как я сейчас не работаю в чемпионате России и являюсь незаинтересованным лицом, могу сказать, что я за жесткий лимит. На мой взгляд, пока у нас нет еврокубков, а сборная не участвует в официальных чемпионатах, нужно давать возможность для максимального развития русских игроков. «Локомотив» – блестящее доказательство того, что можно конкурировать с клубами, которые составлены из иностранцев.
– Вам не кажется, что с лимитом уже опоздали? Уже три года, как Россия в изоляции.
– Лучше поздно, чем никогда. Мы не должны смотреть на то, вернут нас или нет.
– Какой вы хотели бы лимит?
– Восемь в заявке и пять на поле.
– При возвращении в еврокубки это нормальный лимит?
– Нет. Но мы не можем говорить о том, когда нас вернут. Если вернут, надо будет заново рассматривать эту историю.
– А если бы вы сейчас работали в России?
– В «Локомотиве» я был бы за еще более жесткий лимит, чем 8-5, а в «Зените» орал бы, что ни в коем случае лимит вводить нельзя. Для чего сегодня легионеры? Мы не играем в еврокубках, они не способствуют росту игроков сборной. В этот момент мне жаль огромного количества денег, которые могли бы помочь в развитии российских игроков.
- Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.