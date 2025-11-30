Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Рубином». Петербуржцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.

– Какая ключевая эмоция после победы?

– Сегодня тяжелый матч был, но никто легкой прогулки и не ожидал. «Рубин» за последние несколько матчей пропустил один мяч. Соперник хорошо двигался и оборонял, по движению успевал перекрывать все зоны. Нам не хватало скорости, чтобы вскрывать зоны, только после забитого мяча появилось пространство. Макс [Глушенков] один на один вышел, мог забивать второй, и спокойно бы завершали матч. Вместо этого мы со стандарта чуть не пропустили. Рады, что всe так закончилось.

– Насколько вас беспокоит то, что «Зенит» нанес всего один удар в створ?

– Главное, что мы выиграли. А то, что остроты не хватало и было мало ударов по воротам, естественно, нам не нравится. Будем анализировать, работать и двигаться дальше.

– Можно ли сказать, что ключевой фактор – это Соболев и его скидка на Нино? До этого верховую борьбу «Зенит» проигрывал.

– Соболев хорошо вышел. Естественно, когда мы ставим скоростных нападающих, ставим на то, чтобы играли в быстрый футбол. С выходом Соболева у нас появился игрок, который выигрывает верховую борьбу. Саша вышел действительно хорошо, заряжен, боролся много и помог победить.