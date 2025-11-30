РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Ростов»

В матче 17-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.

Москвичи забили уже в самом начале встречи – на 3-й минуте отличился Дмитрий Баринов. Хозяева отыгрались на 20-й усилиями Ильи Вахании.

«Локомотив» вновь вышел вперед на 41-й минуте, когда Николай Комличенко реализовал пенальти. Жерзино Ньямси упрочил преимущество красно-зеленых на 77-й.

На 90+2-й минуте у «Ростова» не реализовал пенальти Алексей Миронов. Его удар отбил вратарь гостей Антон Митрюшкин.

«Ростов» занимает 11-е место в РПЛ с 18 очками после 17 игр. «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами в активе.