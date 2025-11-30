Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Ростов»

Сегодня, 18:35
13

В матче 17-го тура РПЛ «Ростов» на своем поле проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3.

Москвичи забили уже в самом начале встречи – на 3-й минуте отличился Дмитрий Баринов. Хозяева отыгрались на 20-й усилиями Ильи Вахании.

«Локомотив» вновь вышел вперед на 41-й минуте, когда Николай Комличенко реализовал пенальти. Жерзино Ньямси упрочил преимущество красно-зеленых на 77-й.

На 90+2-й минуте у «Ростова» не реализовал пенальти Алексей Миронов. Его удар отбил вратарь гостей Антон Митрюшкин.

«Ростов» занимает 11-е место в РПЛ с 18 очками после 17 игр. «Локомотив» идет 3-м с 34 баллами в активе.

Россия. Премьер-лига. 17 тур
Ростов - Локомотив - 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 - Д. Баринов, 3; 1:1 - И. Вахания, 20; 1:2 - Н. Комличенко, 41 (с пенальти); 1:3 - Ж. Ньямси, 77.
Незабитые пенальти: А. Миронов, 90+2 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Ростов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта 5
Определен лучший клуб РПЛ по работе с молодежью
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xkixerx
1764517200
С важной победой ЛОКО!!!
Ответить
Юбиляр
1764517241
Ну все, все лидеры набирают очки! - похоже, что моим иллюзиям о способности Спартака пробиться в пятерку, а потаенным мечтам - в тройку, суждено рассыпаться уже осенью! Печаль!!!
Ответить
Чилим.
1764517306
Ростов всё больше становится похож на Титаник...
Ответить
sunwap
1764517667
Приятно, когда твоя команда выигрывает.
Ответить
Цугундeр
1764517754
))Опаньки.. "Тучи над городом встали, В воздухе пахнет грозой. За далекою Нарвской заставой Парень идет молодой."
Ответить
Феликс Михайлов
1764517917
Бронепоезд включил форсаж.
Ответить
Рукаку
1764518074
Слабенькая игра, но на Ростов хватило. Альбу надо отправлять, это физрук. Воробьев и Пиняев никакущие, причем Воробьев имеет шансы, а Пиня все, сдулся. Или Миша не смог его встроить в клуб. На фоне мощного Краснодара, Локо просто любители, печаль. Хотя по сути и остальные претенденты не особо, отдельно отмечу как деградирует ЦСКА. Динамо с Гусевым ничего не показало, т.е.по сравнению с Валерой пока никакой разницы, разве что уголька вернули. Зенит смотрится средне, игра не на 1 место, а Семаку как-будто все равно. В общем всех с окончанием первого круга, наверху плотно, надеюсь на жаришку весной.
Ответить
...уефан
1764518706
...Паровозный гудёж - ушей моих балдёж, О смерти деповской - лишь, только п....ж!...
Ответить
Антибиотик
1764519394
С Победой! Это было очень нужно!
Ответить
Pourquoi pas
1764519533
Всё печальнее и печальнее...
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
14
«Непривычная атмосфера»: Кузяев высказался об игре против «Зенита» в Петербурге
22:44
Нино отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»
22:30
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином»
21:54
«Очень неприятные ощущения»: Рахимов – после матча с «Зенитом»
21:36
2
Соболев: «В следующем матче забью больше Дзюбы»
21:33
2
АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)
21:26
1
РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» в Санкт-Петербурге, пробив 1 раз в створ ворот соперника
21:00
66
Реакция Губерниева на удаление Талалаева за неприличный жест со «Спартаком»
20:40
Мостовой назвал лучший трансфер в истории «Краснодара»
20:26
2
Все новости
Все новости
Соболев: «В следующем матче забью больше Дзюбы»
21:33
2
«Было обидно»: Комличенко отреагировал на свист фанатов «Ростова» в свой адрес
21:14
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
21:00
РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» в Санкт-Петербурге, пробив 1 раз в створ ворот соперника
21:00
66
Реакция Губерниева на удаление Талалаева за неприличный жест со «Спартаком»
20:40
Мостовой назвал лучший трансфер в истории «Краснодара»
20:26
2
Баринов высказался о ситуации с контрактом в «Локо» – он может уйти бесплатно в конце сезона
20:17
5
Альба назвал причину поражения «Ростова» от «Локомотива»
19:56
1
Черчесов объяснил волевую победу «Ахмата» над «Динамо»
19:48
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом»
19:35
Гусев – о поражении от «Ахмата»: «Результат не соответствует игре»
19:20
5
РПЛ. «Локомотив» в гостях победил «Ростов»
18:35
13
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
18:34
РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо»
18:34
13
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:33
2
Реакция Кордобы на звание лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
18:20
6
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Рубин»: 30 ноября
17:53
7
Игрок сборной России рассказал, как диванные эксперты мотивируют «Балтику»
17:53
Тренер «Крыльев» объяснил 0:5 от «Краснодара»
17:41
Реакция Смолова на потерю звания лучшего бомбардира в истории «Краснодара»
17:28
3
Талалаева предложили еще одному клубу РПЛ
17:14
7
Реакция Мусаева на 5:0 «Краснодара»
16:53
Федотов призвал отменить рукопожатия с судьями
16:47
5
Директор «Динамо»: «У нас со «Спартаком» общие интересы»
16:29
13
Талалаев выявил важное изменение в «Спартаке» после ухода Станковича
16:13
14
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:57
РПЛ. «Краснодар» вновь разобрал «Крылья Советов» (5:0) и вернулся в лидеры, у Сперцяна 2+1
15:57
17
Спартаковец Дмитриев рассказал об изменениях в команде после Станковича
15:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 